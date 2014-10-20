Радио Ватикана

Мать Тереза Калькуттская
Нерождённый ребенок – это беднейший из бедных.
Папа Франциск на аудиенции в Зале Павла VI
Святейший Отец дал аудиенцию участникам конференции «Экономика сопричастности», организованной Движением фоколяров.
Открытие Всемирного саммита лауреатов Нобелевской премии в Боготе
Папа Франциск направил послание участникам Всемирного саммита лауреатов Нобелевской премии, который проходит в эти дни в Боготе на тему «Мир и примирение».
Папа Франциск на Мессе Сретения Господня в соборе Святого Петра
«Соблазн выживания» может сделать монашескую жизнь бесплодной. Об этом 2 февраля в соборе Святого Петра говорил Папа Франциск, возглавивший вечернюю Мессу.
Ливийские беженцы у берегов Италии
Папа Франциск призвал молиться на протяжении этого месяца о том, чтобы беженцы и все отверженные нашли гостеприимство и поддержку в наших общинах.
Великий канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Безелагер
Сожительство до брака, даже если уже принято решение, можно сравнить с ситуацией, когда кто-то совершает кражу в магазине, оправдываясь тем, что потом заплатит за украденное.
Документ Кьети содержит презентацию исторических путей, одобренных католиками и православными, с помощью которых соборность и первенство соединялись в жизни Церкви первого тысячелетия.
Согласно действующему декрету Enchiridion indulgentiarum (от 1999 года), посещение кладбища дает возможность получить индульгенцию, применимую к усопшим.
Существуют разные виды посвящения, которые не заменяют собой посвящение, совершённое в Таинстве Крещения, но укореняются в нём.
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