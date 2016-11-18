Радио Ватикана

Angelus 8 января
Миссия Иисуса отмечена стилем смиренного и кроткого Отрока, вооруженного только силой правды.
Палатка Мальтийского ордена для обогрева бездомных, Санкт-Петербург
В связи с сильными морозами Святейший Отец распорядился, чтобы католические ночные приюты для бездомных на территории Рима и Ватикана оставались открытыми круглосуточно.
Папа Франциск крестит ребёнка в Сикстинской капелле
В воскресенье 8 января в Сикстинской капелле Ватикана Папа возглавил Святую Мессу праздника Крещения Господня, замыкающего рождественский литургический период.
Праздничная процессия Волхвов на площади Святого Петра, 6 января 2017 года
В нашей жизни, сказал Папа, есть разные звезды, разные источники света, которые сверкают и направляют. Мы сами должны решить, за какой из них следовать.
Папа Франциск на Мессе торжества Богоявления
Утром 6 января Папа Франциск совершил в Ватиканской базилике Мессу торжества Богоявления.
Апостольские нунции
Благодать неразрывно связана с покаянием и ведет к желанию примириться с Богом в Таинстве Покаяния.
Иоанн Дамаскин признавал, что тайна Воплощения полностью восстановила отношения между Творцом и творением, между Богом и человеком, между материей и духом.
Отлучение может произойти двумя способами: либо в силу самого совершенного действия, либо по постановлению суда после судебного процесса.
Неверно утверждение, будто Бог наказывает человека за содеянное зло. Правильно было бы говорить, что наказание содержится в самом содеянном зле.
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