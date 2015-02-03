Радио Ватикана

Монашествующие в базилике Святого Петра
Папа призвал монашествующих преодолеть мирскую логику и заражать молодежь радостью и надеждой.
Вашингтонский Марш в защиту жизни
Папа Франциск выразил тёплую поддержку вашингтонскому Маршу в защиту жизни, в котором приняли участие тысячи людей.
Папа Франциск на встрече с делегатами Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Восточными Православными Церквами
27 января Папа встретился с делегатами Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Восточными Православными Церквами.
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Папа подчеркнул, что память о жертвах Катастрофы имеет значение не только для евреев.
Папа Франциск на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы
Да сохранит нас Господь от греха, который парализует христиан: от трусости, страха перд всем. Об этом Папа Франциск говорил на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы.
Папа на общей аудиенции 25 января
С нравственной точки зрения чувства не могут быть ни хорошими, ни плохими, и все зависит от того, как человек ими пользуется.
В 1988 году Мартин Скорсезе с восхищением и изумлением прочитал «Молчание», роман японского писателя-католика Сюсаку Эндо (1923-1996).
Аббаты, аббатисы и монахини, согласно предписаниям их орденов, носят кольцо на правой руке.
Существуют разные виды посвящения, которые не заменяют собой посвящение, совершённое в Таинстве Крещения, но укореняются в нём.
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